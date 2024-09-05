Adana'daki Ekim Apartmanı davasında tutuklu mühendis savunma yaptı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'daki Ekim Apartmanı davasına ilişkin kırmızı bültenle aranırken, Karadağ'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya, tutuklu yargılandığı davada, "Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile o dönem işleri nedeniyle Karadağ'da bulunan binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 hafta önce Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya ile diğer tutuklu sanık müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma talebi kabul edildi.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya duruşmada ilk kez savunma yaptı. Türkiye'ye yeni geldiğini, mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini belirten sanık Akkaya, yaptığı savunmayı yeterli bulmadığını, yenilemek istediğini söyledi. Bina sahibi ve mühendisi olmadığını sadece dışarıdan mühendis olarak görev aldığını belirten Akkaya, "O yıl projeyi geçerli olan 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir. Suçum yok" diyerek tahliyesini istedi.

Sanık Akkaya'nın avukatı da müvekkilinin kaçmadığını, işleri nedeniyle Karadağ'da bulunduğunu belirterek, "Müvekkilimin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ev hapsi var. Müvekkilim dönemin yönetmeliğini yerine getirmiştir. Kendisi kaçmamıştır, uzun süredir işleri nedeniyle yurt dışında yaşamaktadır. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da eski savunmalarını tekrarlayarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, duruşmayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesi için ileri bir tarihe erteledi.