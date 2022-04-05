Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Haberler

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Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Mart'ta yabancı uyruklu 7 zanlının gözaltına alındığı Deaş'a yönelik soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

Zanlılardan bazılarının DEAŞ saflarında çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı, koltuk değneğiyle yürüyebilen H.E.H'nin de örgüt safındayken yaralandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Ö.T, H.E.H, A.C.T. ve M.M.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.H, Y.H.M. ve Ö.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklulara yönelik 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda 7 zanlıyı yakalamıştı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Haberler

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