Adana'daki cinayetle ilgili tutuklanan sanık iki kardeş hakim karşısında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mehmet Yıldız'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan sanıklar M.E. ile ağabeyi M.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E. olay günü eğlenmek amacıyla Osmaniye'den Adana'ya geldiklerini ve maktul Mehmet Yıldız'ın kendisinden cep telefonunu istediğini belirtti.

Yıldız'ın barda taşkınlık yaptığını öne süren M.E, "Mehmet Yıldız daha sonra kardeşimden cep telefonunu aldı ve geri vermedi. Bir süre sonra kendisi dışarı çıktı. İçeri geldiğinde arbede yaşanmış haldeydi. Kendisine 'kardeşimin telefonunu geri' ver dediğimde 'bana dışarıda 20 kişi saldırdı siz neyi dert ediyorsunuz' diyerek bana kafa attı. Bu sırada benim gözlüğüm kırıldı. Biz kavga etmeye başladık. Mehmet Yıldız bana bıçakla saldırdı. Bu sırada yanıma gelen kardeşim M.E. de kavgaya dahil oldu. Maktul, sürekli kardeşimi tahrik ediyordu. Bir süre sonra yaşanan arbedede maktulün 'bana ambulans çağırın' diye bağırdığını duydum. Maktulün ölümüne ben neden olmadım. Suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık M.E. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, maktulde meydana gelen yaralanmanın, kaç kesici aletle meydana geldiğinin tespiti için rapor alınmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesinde 12 Mayıs'ta barın çıkışında bıçaklanarak ağır yaralanan Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili kardeşler M.E. ve M.E. tutuklanmıştı.