Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Adana'daki Cinayet Şüphelisi Yunanistan'dan Teslim Oldu

Adana'daki Cinayet Şüphelisi Yunanistan'dan Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili olarak Yunanistan'a kaçan cinayet şüphelisi Ferhat A, polisin ikna çalışmaları sonucu Türkiye'ye geri dönerek teslim oldu. Ferhat A, İstanbul'da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan kişinin ölümünün ardından Yunanistan'a kaçan cinayet şüphelisi, polisin ikna çalışmasıyla teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Temmuz 2024'te Hasan İplikçioğlu'nun (47) iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalarak vurulup yaşamanı yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Ferhat A'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığını belirledi.

Ekipteki bir polis, cep telefonu numarasını tespit ettiği Ferhat A'ya ulaştı.

Zanlıyla yaklaşık 2 ay boyunca görüşme gerçekleştiren polisin "Gel, cezanı vatanında çek." sözü üzerine Ferhat A. teslim olmaya karar verdi.

Ferhat A, Atina'dan uçakla İstanbul'a geldi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını havalimanında gözaltına aldı.

Adana'ya getirilen Ferhat A, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Hasan İplikçioğlu hayatını kaybetmişti. Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Necla E. (41) ise elinden yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavganın zanlılarından Ferhat A. ve Kamuran Polat'ı yakalamak için çalışma başlatmış, Polat, bu olaydan iki gün sonra 19 Mayıs Mahallesi'nde silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.