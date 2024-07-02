Adana'daki Ahşap Panel Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı