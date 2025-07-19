Adana'da Zorla Çalıştırılan Çocukla İlgili İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliği, mola tesisinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesi olayında 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay, çocuğun ailesinin polis merkezine başvurması sonrası ortaya çıktı.

Adana Valiliği, bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen çocuğu darbeden 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilik, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı öne sürülen çocuğun darbedildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "17 Temmuz'da polis merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız, 14 yaşındaki oğlu T.B'nin mola tesislerindeki bir iş yerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Şikayet üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğa darp suçunu işlediği kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerden B.B.K. (17) yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan diğer şüpheli M.U. (45) ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir."

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı

Milyonlar seçti, en güzel kadın unvanı Türk oyuncunun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Adana! 3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu

3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.