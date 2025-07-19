Adana'da Zorla Çalıştırılan Çocuk İçin Tutuklama

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Adana'da 14 yaşındaki T.B.'nin zorla çalıştırıldığı, darbedildiği ve alıkonulduğuna dair şikayet üzerine yapılan operasyonda M.U. tutuklandı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana- Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür de zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.U. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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