Adana'da Zorla Çalıştırılan Çocuk İçin Gözaltılar

Adana'da bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen çocuğu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilik, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı öne sürülen çocuğun darbedildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "17 Temmuz'da polis merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız, 14 yaşındaki oğlu T.B'nin mola tesislerindeki bir iş yerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Şikayet üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğa darp suçunu işlediği kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerden B.B.K. (17) yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan diğer şüpheli M.U. (45) ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir."

İşlemleri tamamlanan zanlılardan B.B.K, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.U. ise tutuklandı.