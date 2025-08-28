Adana'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 3 Zanlı Aranıyor
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli için polis çalışma başlattı. Zanlıların güvenlik kameralarına yakalandığı belirtildi.
Gürselpaşa Mahallesi'nde dün şapka ve eşarp takan 3 zanlı, 14 katlı apartmanın 10. katındaki dairenin kapısını zorla açtı.
Yatak odası dolabında bulunan yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan zanlılar, olay yerinden kaçtı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine evde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel