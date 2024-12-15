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Adana'da Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı
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Adana'da, 3 evden ziynet eşyası çalan ve bir evde kasten yaralama olayına karışan 28 yaşındaki İ.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da 3 evden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 evden ziynet eşyası çalınması ve bu ikametlerden birinde kasten yaralama olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Binaların ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Ekipler, kimliğini belirlediği İ.Ç'yi (28) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gaziantep'te de benzer suçla arandığı tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, İ.Ç. ile hareket eden diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan zanlıların girdikleri bir apartmanda asansöre binme ve inme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin binalara girerken gözlük kullandığı ve elleriyle yüzlerini gizledikleri görüldü.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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