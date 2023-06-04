Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 2 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan dolayı yol kenarından bulunan bir restoranın bahçesi zarar gördü.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel