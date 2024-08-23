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Adana'da zincirleme trafik kazası: Kamyonet ve panelvan sulama kanalına düştü

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında kamyonet ve panelvan sulama kanalına devrildi. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sulama kanalına devrilen kamyonet ve panelvanın sürücüsü yaralandı.

Ali Hocalı Mahallesi'nde Fatih B. (57) yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyonet, tatlı satışının yapıldığı park halindeki panelvana çarptı.

Kazada Fatih B. ve panelvanın sürücüsü Mustafa Ö, araçlarıyla sulama kanalına düştü.

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşların da yardımıyla iki sürücüyü kanaldan çıkardı.

Yaralı sürücüler olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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