Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araç, midibüse ve başka bir otomobile çarparak ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda önce midibüse, ardından da otomobile çarpıp ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel