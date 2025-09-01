Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araç, midibüse ve başka bir otomobile çarparak ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda önce midibüse, ardından da otomobile çarpıp ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç

Ülke felaketi yaşıyor! Bölgeden servis edilen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu semtlerde ev sahipleri şokta, kiracılar için ise yeni zam dalgası yolda

Bu semtlerde ev sahipleri şokta! Kiracılar için yeni zam dalgası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.