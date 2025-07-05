Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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