Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel