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Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarı Hamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 2'si işçi servisi olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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