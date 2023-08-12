Adana'da Zincir Marketten Hırsızlık Kaydedildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir zincir marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletmenin elektronik ürünler bölümünden 30 taşınabilir disk çalındı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.