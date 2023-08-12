Adana'da Zincir Marketten Hırsızlık Kaydedildi
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir zincir marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletmenin elektronik ürünler bölümünden 30 taşınabilir disk çalındı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, zincir marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki işletmenin elektronik ürünler bölümünden 30 taşınabilir disk çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasındaki incelemede zanlının Ahmet K. (22) olduğunu belirledi.
Adresinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kaydında zanlının, elektronik ürünlerin olduğu kilitli dolabı zorlayarak açması ve çaldığı taşınabilir diskleri kıyafetinin arasına gizlemesi yer aldı.