Zihinsel engelli adamın bulunması için arama çalışmaları sürüyor

ADANA'da zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın (72) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

İmamoğlu ilçesinde Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta ayrılarak ilçe merkezindeki çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Şentuna'nın bulunabilmesi için hem havadan hem de karadan çalışma yürütülüyor. Dron destekli aramalar 3'üncü gününde sürerken, şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı.