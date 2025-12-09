Zihinsel engelli adamın bulunması için arama çalışmaları sürüyor
Adana'da 6 Aralık'ta kaybolan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 3. gününe girdi. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla havadan ve karadan yapılan aramalarda henüz bir iz bulunamadı.
ADANA'da zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın (72) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.
İmamoğlu ilçesinde Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta ayrılarak ilçe merkezindeki çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Şentuna'nın bulunabilmesi için hem havadan hem de karadan çalışma yürütülüyor. Dron destekli aramalar 3'üncü gününde sürerken, şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel