Adana'da Zeytin Ağacında Saklanan Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi
Kozan ilçesinde yapılan operasyonda, bir evin bahçesindeki zeytin ağacının dallarına gizlenmiş 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. O.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi'nde O.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Savcılığın talimatıyla O.K.'nin evine narkotik ekiplerince baskın düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında, çanta içinde saklanmış 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.