Adana'da Zakkum Ağaçlarının Pembe Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor

Adana'da Zakkum Ağaçlarının Pembe Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın dağ yamaçlarını saran zehirli Zakkum ağaçlarının pembe çiçekleri, doğal bir görsel şölen oluşturdu. Bu durum, doğa severleri bölgeye çekiyor ve pembe tonlardaki manzara büyüleyici bir görüntü sergiliyor.

Dağ yamaçlarında tablo gibi görsel şölen: Pembe tonlar doğayı kapladı

Adana'da dağ yamaçlarını saran zehirli olduğu bilinen Zakkum ağaçlarının pembe tonlarındaki çiçekleri görsel şölen sunmaya başladı

ADANA - Adana'da her yıl mevsimin bu zamanlarında dağ yamaçlarını saran zehirli olduğu bilinen Zakkum ağaçlarının pembe tonlarındaki çiçekleri görsel şölen sunmaya başladı.

Zehirli olması nedeniyle "ölüm çiçeği" olarak bilinen ve kıraç arazilerde gösterdiği hızlı yayılım ile dağları pembe rengi ile saran zakkum çiçekleri açtı. Kozan ilçesine bağlı Memili Mahallesi'nin dağ yamaçları başta olmak üzere bir çok bölge pembe ve yeşilin tonlarıyla kaplandı. Ortaya çıkan görsel şölen fotoğraf tutkunları başta olmak üzere doğayı seven herkesi bölgeye çekmeye başladı.

Doğada pembe zakkumların görselliği ile keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Filiz Sakin "Her ne kadar zehirli zakkum denilse de tıbbı alanda kullanılan bir bitki. Bu yıl biraz geç açtı. İlaç sanayinde kullanılan bir bitki aslında. Soğuk havalardan sonra bu manzara bizleri mutlu etti" dedi.

Öte yandan doğadaki pembe şölen havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.