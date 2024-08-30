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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve protokol, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Programda askeri geçit töreni yapıldı.

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sabah erken saatlerde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Eski Kız Lisesi'nde tebrikleri kabul etti. Ardından Atatürk Parkı'nda devam eden programda Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve protokol ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Kent protokolü buradan Uğur Mumcu Meydanı'na geçti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren halkı selamladı. Daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Binbaşı Serkan Kahraman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program askeri geçit töreniyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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