Adana'da yüzlerce bina ağır hasarlı Adana'da yaşanan depremin ardından 12 bina yıkılırken yüzlerce binanın da ağır hasarlı olduğu öğrenildi Adana'da yaşanan depremin ardından 12 bina yıkılırken yüzlerce binanın da ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

Adana'da yüzlerce bina ağır hasarlı

Adana'da yaşanan depremin ardından 12 bina yıkılırken yüzlerce binanın da ağır hasarlı olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da yaşanan depremin ardından 12 bina yıkılırken yüzlerce binanın da ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.45'te bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Adana'da 12 bina yıkıldı. Yıkılan binaların yanı sıra yüzlerce bina da ağır hasar aldığı için vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Bu binalar ise polis tarafından vatandaşların girmemesi için güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Depremden sonra özellikle Güzelyalı Mahallesinde çok sayıda bina yıkılırken, onlarca binada ağır hasar aldı. Süleyman Demirel Bulvarında yol boyu çok sayıda binada hasar olduğu görülü. Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallede ilk etapta 2 binanın yıkıldığını, ikinci depremdeki yıkımlarla mahallede 5 binanı yıkıldığını belirterek, "Yıkılan binaların yanı sıra mahalle de 50 ağır hasarlı bina var. Ekipler bu binaları gezip hasar oranını belirtiyor. Ekipler vatandaşa binayı girilir ya da girilmez demiyor. Sadece hasar oranını söylüyor" diye konuştu.