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Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarında canlı tavuk ve civciv satan Mehmet Akbaş, kümesteki yumurtalardan çıkan civcivlerden birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti. .

Akbaş, AA muhabirine, 25 yıldır bu işi yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlattı.

İlk başta çok şaşırdığını belirten Akbaş, "Allah'ın işi, yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde can bulmuş, hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kıymayacağım, inşallah büyütmeye çalışacağım." diye konuştu.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Mehmet Akbaş Kozan Adana Güncel Haberler

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