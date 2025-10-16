Adana'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

Adana'da yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden sürücüye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, E.Ç. (24) yönetimindeki 01 AZR 462 plakalı çekiciyi merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu.

Yapılan incelemede sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek" ve "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı kullanmak" suçlarından 11 bin 253 lira ceza kesildi.

Araç ise amacı dışında kullanıldığı belirlenerek 15 gün trafikten men edildi.