Adana'da Yük Treni Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yeşilevler Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan Erdil Yılmaz'a yük treni çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yeşilevler Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Erdil Yılmaz'a (54) Mersin istikametinden gelen yük treni çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel