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Adana'da Yük Treni Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'da raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Erdil Yılmaz, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Erdil Yılmaz (54), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Erdil Yılmaz'a, Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tren ise çalışmaların ardından güzergahına devam etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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