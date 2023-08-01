Adana'da YPG/PKK Üyesi Olduğu İddia Edilen Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve faaliyetlerine ilişkin delillerin bulunduğu iddianamede belirtildi.