Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler

Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana'da, terör örgütü YPG/ Pkk soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 17 Nisan'da tutuklanan Suriye uyruklu Ahin M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ahin M. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanığın, "terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi. YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü adına istihbarat topladığı ve silah deposunda nöbet tuttuğu kaydedilen Ahin M'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi. İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel Adana PKK YPG Güncel Haberler

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