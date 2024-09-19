Adana'da Yolun Karşısına Geçerken Pikabın Çarptığı Adam Ağır Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde Bekir Ö. yönetimindeki 01 RT 817 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y'ye (37) çarptı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y, durumunun ağır olması nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.