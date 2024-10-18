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ADANA'da, yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı kamerada

ADANA'da, yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı kamerada
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ADANA'da yolda yürüyen 2 kişi, motosikletteki 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.

ADANA'da yolda yürüyen 2 kişi, motosikletteki 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Kimsenin yaralanmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde meydan geldi. Yolda yürüyen 2 kişi, motosikletli olan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan 2 kişiye kurşun isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Eser PAZARBAŞI-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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