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Adana'da Yolculuk Faciası: Yayaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

Adana'da Yolculuk Faciası: Yayaya Çarpan Sürücü Tutuklandı
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Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen 56 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarpan 73 yaşındaki sürücü Mehmet Taşkın tutuklandı. Kaza sonrası Yalçın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın'a (56) çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet Taşkın (73), tutuklandı. Taşkın'ın sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim" dediği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın, yolun karşısına geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın'ın kullandığı, hızla ilerlediği öne sürülen otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Taşkın ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Taşkın, sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra farkına vardım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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