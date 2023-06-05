Adana'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yolcular başka otobüse nakledildi.

Olay, Adana-Pozantı Otoyolu'ndan ilerleyen Mersin'den Sivas'a giden yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka otobüse nakledildi. (DHA)