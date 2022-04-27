Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarda 1 kilo 377 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir otobüs durdurulup arandı.

Ekipler, şüphelenilen bazı yolcuların çantalarında 1 kilo 377 gram esrar ele geçirdi.

Çantaların sahipleri hakkında işlem başlatıldı.