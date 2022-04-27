Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarda 1 kilo 377 gram esrar bulundu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarda 1 kilo 377 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir otobüs durdurulup arandı.

Ekipler, şüphelenilen bazı yolcuların çantalarında 1 kilo 377 gram esrar ele geçirdi.

Çantaların sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Tarsus, Ceyhan, Esrar, Adana, Güncel, Haberler

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