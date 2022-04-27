Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarda 1 kilo 377 gram esrar bulundu.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarda 1 kilo 377 gram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir otobüs durdurulup arandı.
Ekipler, şüphelenilen bazı yolcuların çantalarında 1 kilo 377 gram esrar ele geçirdi.
Çantaların sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
AA / Sezgin Pancar - Güncel