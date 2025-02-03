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Adana'da Yolcu Otobüsünde 680 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Yolcu Otobüsünde 680 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında yapılan aramada, 3 valizde kaçak 680 elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Valizlerin sahibi olduğu iddiasıyla yolculardan Emre Ç, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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