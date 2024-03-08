Adana'da yolcu otobüsünde 22 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir valizde 22 kilogram esrar bulundu. Valizin sahibi tutuklandı.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 22 kilogram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Dedektör köpeğin tepki verdiği valizde yapılan incelemede, 22 kilogram esrar ele geçirildi.
Valizin sahibi Mehmet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.