Adana'da yolcu otobüsünde 20 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Adana'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir valizde 20 kilogram esrar bulundu. Valizin sahibi olan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da yolcu otobüsündeki bir valizde 20 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulamada, bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeğiyle aradı.
Köpeğin tepki verdiği valizde 20 kilogram esrar ele geçirildi.
Polis, valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.C.K. (21) ve İ.H.T'yi (29) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel