Adana'da Yolcu Otobüsünde 188 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi
Adana'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Otobüs şoförü tutuklandı.
Adana'da yolcu otobüsünde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.