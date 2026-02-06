Haberler

Yolcu Otobüsünde 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli tutuklandı.

1) YOLCU OTOBÜSÜNDE 14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü takibe alan ekipler, Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik mevkisinde aracı durdurdu. Otobüste yapılan aramada, M.E. ve İ.D.'ye ait bagajlarda çuval içerisinde 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E. tutuklanırken, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu