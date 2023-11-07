Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi
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Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüsün bagaj bölümünde 22 pakette 12 kilogram esrar bulundu.
Ekipler, otobüsteki 1 şüpheliyi gözaltına aldı.???????
Kaynak: AA / Güncel