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Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi

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Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün bagaj bölümünde 22 pakette 12 kilogram esrar bulundu.

Ekipler, otobüsteki 1 şüpheliyi gözaltına aldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kaçakçılık Güncel Haberler

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