Haberler

Adana'da devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.

Ankara- Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

