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Adana'da Yolcu Otobüslerine Yönelik Trafik Denetimi

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Adana'da trafik polisleri, şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirerek sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlama amacı güttü. Denetimlerde belgeler, kış lastiği kullanımı ve alkol kontrolü yapıldı.

Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, pazartesi günü okulların açılması nedeniyle şehirler arası yollarda artan trafik yoğunluğundan dolayı yolcu otobüslerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Trafik polisleri, Adana Otogarı'ndan ayrılan şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

Otobüslerin ve sürücülerin gerekli belgelerini, kış lastiği kullanımını ve alkol durumlarını kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ekipler, daha sonra yolculara broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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