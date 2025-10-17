Haberler

Adana'da Yolcu Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Adana'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarparak yaralanmalarına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasında görüntülendi.

ADANA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, kaldırımdaki 2 kişi ile iş yerlerinin malzemelerine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Yavuzlar Kooperatifi'nde çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından sandalyede oturan esnafa ve iş yerlerine ait malzemelere çarptı. Minibüsün altında kalan 2 kişi metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

