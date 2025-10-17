Adana'da Yolcu Minibüsü Kaza Yaparak İki Kişiyi Yaraladı
Adana'da kontrolünü kaybeden bir yolcu minibüsü, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Yavuzlar Kooperatifi'nde çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından sandalyede oturan esnafa ve iş yerlerine ait malzemelere çarptı. Minibüsün altında kalan 2 kişi metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,