Adana'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Halil K'nin kullandığı 31 AAD 005 plakalı otomobil ile Yusuf D. idaresindeki 01 U 0429 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan yolculardan Selda Y. (26), Ömer T. (39), Meltem A. (31), Melike İ. (31), Havva G. (27), Erdal A. (50), Emre K. (16), Eda İ. (23), Dursun T. (80), Burcuhan U. (20), Beyza S. (26), Abdullah İ. (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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