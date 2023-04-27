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ADANA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 10 YARALI

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ADANA'da kamyonla, yolcu minibüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı.

ADANA'da kamyonla, yolcu minibüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Karataş Bulvarı'na ara sokaktan çıkmaya hazırlanan Cengiz Güler yönetimindeki 01 ADV 369 plakalı kamyon ile bulvardan seyir halinde olan Sedat Kanat'ın idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, takla atıp tarlaya savruldu. Kazada sürücü Kanat ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğankent Mahallesi Adana Yüregir Karataş Güncel Haberler

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