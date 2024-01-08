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Adana'da yolcu minibüsü devrildi, 8 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Umut E. idaresindeki minibüs devrildi ve 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Umut E. idaresindeki 01 U 0427 plakalı minibüs, Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi ve Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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