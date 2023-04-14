Adana'da yola çıkan çocuğa otomobilin çarpması kameraya yansıdı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına doğru koşan çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına doğru koşan çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Doğankent Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken aniden yolun karşısına doğru koşan çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu çevredekiler koşarak yoldan kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel