Adana'da Yol Vermeme Kavgası Hastanede Silahlı Saldırıya Dönüştü

Adana'da yol verme meselesinden dolayı çıkan kavga hastaneye taşındı. Olayda acil serviste tabancayla ateş eden şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Kavgayı çıkartan şüpheli ise tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz günü akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli Ahmet E. (24), trafikte yol verme nedeniyle M.T. (17) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet E., M.T.'yi darp edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.T., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. tedaviye alınırken, yakınları da hastaneye gitti. Olaydan bir süre sonra Ahmet E., iddiaya göre cep telefonuyla kardeşi Yiğit E.'yi (21) arayıp, "Trafikte biriyle kavga ettim. Hastaneye geçin" dedi. Bunun üzerine Yiğit E., arkadaşı Harun A. (23) ile birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gitti. İçeri girdiğinde M.T.'nin yakınlarıyla karşılaşan Harun A., panik yapıp belindeki ruhsatsız tabancayla havaya 2 el ateş ettikten sonra Yiğit E. ile birlikte kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Ahmet E. ile Harun A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ahmet E., M.T.'nin tartışma sırasında tabanca ile tehdit ettiğini, bunun üzerine de kavga çıktığını anlattı. Harun A. ise, "Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Harun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunmayan Yiğit E.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ADANA