Adana'da Yol Verme Tartışması: Kadını Darbeden Sürücü Serbest Bırakıldı
Adana'da "yol verme" meselesi yüzünden trafikte tartıştığı kadını aracında darbeden kadın sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde dün otomobiliyle yolda giden R.Ş, "yol verme" meselesi yüzünden ismi belirlenemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen R.Ş, kendisine yol vermediğini ileri süren kadını aracında darbetti.
Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.