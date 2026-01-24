Haberler

Adana'da Yol Verme Kavgası: Motosiklet Sürücüsü Servis Minibüsünün Camını Kaskıyla Kırdı

Adana'da Yol Verme Kavgası: Motosiklet Sürücüsü Servis Minibüsünün Camını Kaskıyla Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da motosiklet sürücüsü, yol vermediği iddiasıyla servis minibüsünün camını kaskıyla kırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA'da motosiklet sürücüsünün, yol verme kavgasında servis minibüsün camını kaskıyla kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkasında çocuk bulunan motosiklet sürücüsü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü servis minibüsü şoförünün önünde durdu. Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı. Yaşananlar, servis aracının içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün servisten inen yolcularla tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunması yer aldı. Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Andrew Robertson Liverpool'a veda ediyor! Yeni takımı sürpriz

Görüşmeler tamamlanıyor! Ezeli rakibe imza atıyor
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi

Çuvalla para verdiler! Süper Lig devi transferde bombayı patlatıyor
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu