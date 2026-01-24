Adana'da Yol Verme Kavgası: Motosiklet Sürücüsü Servis Minibüsünün Camını Kaskıyla Kırdı

ADANA'da motosiklet sürücüsünün, yol verme kavgasında servis minibüsün camını kaskıyla kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkasında çocuk bulunan motosiklet sürücüsü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü servis minibüsü şoförünün önünde durdu. Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı. Yaşananlar, servis aracının içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün servisten inen yolcularla tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunması yer aldı. Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.