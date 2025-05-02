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Adana'da Yoğun Sis Zihniyetini Olumsuz Etkiledi

Adana'da Yoğun Sis Zihniyetini Olumsuz Etkiledi
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Adana'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sisin, işe gidenler için zorlu anlar yaşatmasına neden olduğu bildirildi.

ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sisin yoğun etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Birkaç gündür yağışlı havanın etkili olduğu Adana'da havanın aydınlanmaya başladığı saatlerde sis görüldü. Sisli hava, işe gitmek için trafiğe çıkanları zorlu anlar yaşattı. Sisin diğer ilçelere göre daha yoğun olduğu Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Güneşin kendini göstermesiyle sis hava etkisini azaltmaya başladı.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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